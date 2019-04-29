Рейтинг ATP. Джокович - первый, Стаховский сохранил свою позицию

Просто позор для Реала. Первый раз Зидан получил готовую, блестящую команду с Роналду. Сейчас он ...

сколько за Мпаббе уже дает реал? пол-лярда дает?

а, то есть получается что если бы он предупредил то они бы посадили его в глухой запас... ну так ...

Согласен с Ребровом, что дело не в тренере, а в игроках.

У Львова ребята "с пляжа" быстрые и техничные. На первый взгляд среди них есть такие, которые выг...

11:52 — fedd1979

Для чого? 1) щоб остаточно його угробити? 2) щоб пішов безкоштовно?

11:51 — Kevko

При всем уважении к Цыганкову пока ни о каком топ-клубе и речи быть не может. Реального спроса н...

11:48 — Axmetov

А Реал с Барсой не подойдёт? Только тупой,ну или ярый фанат Цыганкова может думать,что им инт...