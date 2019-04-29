Рейтинг ATP. Джокович - первый, Стаховский сохранил свою позицию

По итогам недели среди лидеров мужского теннисного рейтинга ATP изменений не произошло: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Александр Зверев составляют топ-3.
В топ-10 Хуан Мартин дель Потро и Джон Иснер опередили Стефаноса Циципаса.
Что касается украинцев, то лучшим остается Сергей Стаховский, который сохранил 115-е место. Илья Марченко занимает 394-е место, а Александр Долгополов - 506-й.
Источник — ATP World Tour
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