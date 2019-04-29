Рейтинг WTA. Свитолина осталась 6-й, прогресс Козловой и Лопатецкой

Очередная версия рейтинга WTA не принесла изменений для первого номера Украины Элины Свитолиной, которая сохранила свое 6-е место.

Первой ракеткой мира остается Наоми Осака, а вот на 2-ю строчку поднялась Петра Квитова, которая потеснила Симону Халеп. Кроме того, в топ-10 Анжелик Кербер обошла Каролину Плишкову.

Что касается представительниц Украины, то сохранила свое 26-е место и Леся Цуренко. А вот Катерина Козлова поднялась на 7 позиций и теперь 84-я.

Одну позиция потеряла Даяна Ястремская (38), а Дарья Лопатецкая отыграла 18 мест (234).