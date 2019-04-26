Шарлотсвилл. Калинина уступает Каве и покидает турнир

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ПІДРУЧНИЙ: Після ЧС кілька тижнів до кінця не усвідомлював, що сталося 20:19 — movkli удачи и дальше в карьере, Дмитрий... Ты уже пример для многих!!!

Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Де Хеа – лучший игрок МЮ» 20:17 — Александр Шевченко Разве что в фифе на приставке) И то я не понимаю почему ему такие рейтинги там рисуют)

Угадай, кто выиграет Кубок Украины, и получи футболку участника финала 20:01 — Дарья Жмур Буду вболівати за Інгулець, але ж ясно, що Шахтар візьме Кубок.

Майки Гарсия сейчас не собирается возвращаться в вес Ломаченко 19:47 — Витя Астанавитесь А що такого Лопез зробив щоб мати бiй з Ломаченко?

Неймара дисквалифицировали на три еврокубковых матча 19:46 — Viktor9 Дибіл. Терпіти його не можу. Звізда срана.

Кендзера может перейти в Фенербахче 19:32 — Витя Астанавитесь Там по методичкам пишет небольшой процент,В основной своей массе,это реально такой контингент. 19:19 — FFY_MRAZ_ А я вот уже практически и не верю, что ты найдёшь в себе мужество извиниться за сказанное

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Это незаслужено, мы должны были выигрывать» 19:26 — Kevko Георгий! Рановато еще наверное давать интервью. Чтобы "заслуженно" побеждать, нужно хотя бы один...