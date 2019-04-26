Шарлотсвилл. Калинина уступает Каве и покидает турнир

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA) покинула грунтовый 80-тысячник ITF в Шарлотсвилле.
В третьем круге турнира Калинина в трех сетах уступила польке Катаржине Каве (№225 WTA).
Шарлотсвилл. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Катаржина Кава (Польша) – 6:2, 3:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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