Итоговый турнир АТР переедет в Турин

Итоговый турнир АТР начиная с 2021 года будет проводиться в Турине. Таким образом, итальянский город станет 15-м городом-хозяином Итогового турнира АТР, который проводится с 1970 года.

Начиная с 2009 года Итоговый турнир проводится в Лондоне, однако в 2020 году турнир будет проведен в столице Англии в последний раз.

В Турине Итоговый турнир будет проводиться на Pala Alpitour – крупнейшей крытой спортивной арене Италии.