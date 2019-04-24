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Итоговый турнир АТР переедет в Турин

Смена места проведения состоится в 2021 году

  • 24.04.2019 15:51
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Итоговый турнир АТР переедет в Турин

Итоговый турнир АТР начиная с 2021 года будет проводиться в Турине. Таким образом, итальянский город станет 15-м городом-хозяином Итогового турнира АТР, который проводится с 1970 года.

Начиная с 2009 года Итоговый турнир проводится в Лондоне, однако в 2020 году турнир будет проведен в столице Англии в последний раз.

В Турине Итоговый турнир будет проводиться на Pala Alpitour – крупнейшей крытой спортивной арене Италии.

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Источник — ATP World Tour

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