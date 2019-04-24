Козлова – Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Развели плохие? А кушать ведь надо!

Странный у нас болельщик. Играются три матча 0-0 - кричат что чемпионат никакой, пойду АПЛ смотре...

Надеюсь на потерю очков горогожанами. 2-1 или 1-1

«ФФУ – М а ф і я!»

01:41 — «ФФУ – М а ф і я!»

01:15 — andreypoltava234

с ливером главные матчи...мёртвый мю не показатель...с ливером финал сезона по сути дела....и ест...

01:08 — Сергей Долина

Жаль Месси не забил, после его удара, мяч от рук вратаря, попал в штангу. Но сейчас главное прибе...

00:40 — _NATSGUL_

Барселона ненапрягаясь малой кровью взяла очередные 3 очка и приблизила себя к чемпионству, котор...