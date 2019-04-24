Козлова – Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду украинская теннисистка Катерина Козлова (№88 WTA) проведет матч первого круга турнира в Стамбуле.
Встреча против россиянки Анастасии Потаповой (№74 WTA) состоится в среду, 24-го апреля. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
В случае победы Козлова, сыграет против победительницы матча между украинкой Даяной Ястремской и француженкой Кристиной Младенович.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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