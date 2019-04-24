Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ястремская – Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира WTA в Стамбуле

  • 24.04.2019 02:49
  • 157 просмотров
  • 0 комментариев
Ястремская – Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В ночь со вторника на среду третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч первого круга турнира в Стамбуле.
 
Встреча против француженки Кристины Младенович (№64 WTA) состоится в среду, 24-го апреля. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.
 
В случае победы Ястремская, которая посеяна на турнире под 4-м номером, сыграет против победительницы матча между россиянкой Анастасией Потаповой и украинкой Катериной Козловой.
 
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности