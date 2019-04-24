Ястремская – Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч первого круга турнира в Стамбуле.

Встреча против француженки Кристины Младенович (№64 WTA) состоится в среду, 24-го апреля. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

В случае победы Ястремская, которая посеяна на турнире под 4-м номером, сыграет против победительницы матча между россиянкой Анастасией Потаповой и украинкой Катериной Козловой.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча