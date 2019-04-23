WTA Штутгарт. Сестры Киченок проиграли в первом раунде парного турнира

Украинская теннисная пара в составе Людмилы и Надежды Киченок уступила дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) и Люси Шафаржова (Чехия) на турнире WTA в Штутгарте (Германия). Призовой фонд составляет 886 тысяч долларов.
WTA Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт (Германия)
Парный женский разряд. Первый раунд.
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) / Люси Шафаржова (Чехия) – 6:7 (5:7), 4:6
Сегодня примерно в 19:30 начнется одиночный поединок украинки Леси Цуренко (26-я ракетка мира) против Лауры Зигемунд из Германии (99-я ракетка мира).
Источник — Sport.ua
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