WTA Штутгарт. Сестры Киченок проиграли в первом раунде парного турнира

Украинская теннисная пара в составе Людмилы и Надежды Киченок уступила дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) и Люси Шафаржова (Чехия) на турнире WTA в Штутгарте (Германия). Призовой фонд составляет 886 тысяч долларов.



WTA Porsche Tennis Grand Prix



Штутгарт (Германия)



Парный женский разряд. Первый раунд.



Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) / Люси Шафаржова (Чехия) – 6:7 (5:7), 4:6

Сегодня примерно в 19:30 начнется одиночный поединок украинки Леси Цуренко (26-я ракетка мира) против Лауры Зигемунд из Германии (99-я ракетка мира).