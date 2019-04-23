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WTA Штутгарт. Сестры Киченок проиграли в первом раунде парного турнира

Сегодня вечером состоится одиночный поединок украинки Леси Цуренко

  • 23.04.2019 17:20
  • 345 просмотров
  • 1 комментарий
WTA Штутгарт. Сестры Киченок проиграли в первом раунде парного турнира
© БТУ. Сестры Киченок
Украинская теннисная пара в составе Людмилы и Надежды Киченок уступила дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) и Люси Шафаржова (Чехия) на турнире WTA в Штутгарте (Германия). Призовой фонд составляет 886 тысяч долларов. 

WTA Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт (Германия)

Парный женский разряд. Первый раунд.

Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) / Люси Шафаржова (Чехия) – 6:7 (5:7), 4:6
 
Сегодня примерно в 19:30 начнется одиночный поединок украинки Леси Цуренко (26-я ракетка мира) против Лауры Зигемунд из Германии (99-я ракетка мира).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 23.04.2019 18:26
    0
    Давай, Лесюню!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 23.04.2019 18:26
    0
    Давай, Лесюню!
    Ссылка
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