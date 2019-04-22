WTA Стамбул. Ястремская и Козлова узнали своих соперниц

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова узнали имена соперниц в первом круга турнира WTA в Стамбуле.
Козлова сыграет против россиянки Анастасии Потаповой, которой она уступала уже дважды в двух поединках. Ястремская, которая посеяна на турнире под 4-м номером, первый матч проведет против француженки Кристины Младенович.
Козлова сыграет против россиянки Анастасии Потаповой, которой она уступала уже дважды в двух поединках. Ястремская, которая посеяна на турнире под 4-м номером, первый матч проведет против француженки Кристины Младенович.
Поединки пройдут в среду, 24 апреля. В случае победы украинки сыграют между собой во втором круге.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.