Дотан. Калинина уступила во втором круге

Во втором раунде грунтового турнира ITF в Дотане Ангелина Калинина встречалась с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.
Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 38 минут.
2-й раунд
Ангелина Калинина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:7 (2), 2:6
Ранее в первом круге украинка обыграла Луизу Чирико.
Источник — Sport.ua
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