Итоговый турнир ATP может переехать из Лондона в Турин

Руководство АТР решило не продлевать контракт с Лондоном на проведение Итогового турнира. Последний розыгрыш АТР Finals в столице Великобритании пройдет в 2020 году.

Главным претендентом на проведение следующих турниров считается Турин, который претендует на пятилетний контракт с АТР. Мэр итальянского города Кьяра Аппендино гарантировала АТР 15 миллионов евро на ежегодную организацию соревнований. Конкурентом Турина британские СМИ называют Токио, где в 1970 году состоялся первый в истории розыгрыш АТР Finals.

За 49 лет существования Итоговый турнир проходил в 14 городах. Единственным 6-кратным победителем является швейцарец Роджер Федерер.