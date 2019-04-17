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Итоговый турнир ATP может переехать из Лондона в Турин

Руководство АТР решило не продлевать контракт с Лондоном

  • 17.04.2019 13:24
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Итоговый турнир ATP может переехать из Лондона в Турин
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Руководство АТР решило не продлевать контракт с Лондоном на проведение Итогового турнира. Последний розыгрыш АТР Finals в столице Великобритании пройдет в 2020 году.
 
Главным претендентом на проведение следующих турниров считается Турин, который претендует на пятилетний контракт с АТР. Мэр итальянского города Кьяра Аппендино гарантировала АТР 15 миллионов евро на ежегодную организацию соревнований. Конкурентом Турина британские СМИ называют Токио, где в 1970 году состоялся первый в истории розыгрыш АТР Finals.
 
За 49 лет существования Итоговый турнир проходил в 14 городах. Единственным 6-кратным победителем является швейцарец Роджер Федерер.
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Источник — The Telegraph

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