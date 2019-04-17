ВИДЕО. Свитолина и Монфис показали процесс своих тренировок

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали на своей совместном Instagram-странице видеонарезку о своей совместной жизни как спортсменов.
На видео звездная пара показала, как проходят их тренировки и подготовка к соревнованиям.
Источник — Instagram
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