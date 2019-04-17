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ВИДЕО. Свитолина и Монфис показали процесс своих тренировок

В сети появился видеоролик о совместной спортивной жизни теннисистов

  • 17.04.2019 12:09
  • 494 просмотра
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ВИДЕО. Свитолина и Монфис показали процесс своих тренировок
© bnr.bg. Свитолина и Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали на своей совместном Instagram-странице видеонарезку о своей совместной жизни как спортсменов.

На видео звездная пара показала, как проходят их тренировки и подготовка к соревнованиям.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Источник — Instagram

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