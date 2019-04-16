Джокович стал восьмым теннисистом, который выиграл 850 матчей ATP

Сербский теннисист Новак Джокович в непростом матче одолел немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге Мастерса в Монте-Карло.
Матч продолжался более 2,5 часов, Ноле отыграл 12 из 16 брейкпоинтов соперника.
Монте-Карло. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:4
Отметим, что данная победа стала для Новака 850-й в ATP-туре. На данный момент он занимает восьмое место по данному показателю. Из ныне играющих теннисистов больше побеждали только Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Выигранные матчи ATP
1. Джимми Коннорс - 1256
2. Роджер Федерер - 1198
3. Иван Лендл - 1068
4. Гильермо Вилас - 948
5. Рафаэль Надаль - 929
6. Джон Макинрой - 881
7. Андре Агасси - 870
8. Новак Джокович - 850
Источник — Sport.ua
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