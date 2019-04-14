Овчаренко стал финалистом юниорского турнира в Болгарии

Украинский теннисист Александр Овчаренко дошел до финала юниорского турнира в Бургасе (Болгария).

В решающем матче турнира ITF World Tennis Tour Juniors второй категории 17-летний украинец потерпел поражение от своего ровесника из Румынии Нини Габриэля Дика, посеянного под вторым номером: 1:6, 0:6.

Отметим, что на пути к финалу Овчаренко победил двух сеяных игроков: россиянина Алибека Качмазова (№1) во втором круге и румына Чезара Крецу (№4) в полуфинале.

Для уроженца Киева это был первый финал в этом году и первый во второй категории за время выступлений на юниорском уровне. В 2017 году Александр выиграл титул пятой категории в Сан-Марино, а в прошлом сезоне - турнир пятой категории в Грузии.

Благодаря выходу в финал турнира Avenue Cup на следующей неделе наш теннисист вернётся в Топ-200 юниорского рейтинга и улучшит свой личный рекорд, которым на данный момент является 195-я позиция.