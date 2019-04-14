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Овчаренко стал финалистом юниорского турнира в Болгарии

17-летний украинец впервые в карьере сыграл в решающем матче турнира второй категории

  • 14.04.2019 13:14
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Овчаренко стал финалистом юниорского турнира в Болгарии
© bgtennis.bg. Александр Овчаренко (справа)
Украинский теннисист Александр Овчаренко дошел до финала юниорского турнира в Бургасе (Болгария).
 
В решающем матче турнира ITF World Tennis Tour Juniors второй категории 17-летний украинец потерпел поражение от своего ровесника из Румынии Нини Габриэля Дика, посеянного под вторым номером: 1:6, 0:6.
 
Отметим, что на пути к финалу Овчаренко победил двух сеяных игроков: россиянина Алибека Качмазова (№1) во втором круге и румына Чезара Крецу (№4) в полуфинале.
 
Для уроженца Киева это был первый финал в этом году и первый во второй категории за время выступлений на юниорском уровне. В 2017 году Александр выиграл титул пятой категории в Сан-Марино, а в прошлом сезоне - турнир пятой категории в Грузии.
 
Благодаря выходу в финал турнира Avenue Cup на следующей неделе наш теннисист вернётся в Топ-200 юниорского рейтинга и улучшит свой личный рекорд, которым на данный момент является 195-я позиция.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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