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Возняцки устроила свадебный девичник

Теннисистка пригласила своих теннисных подруг

  • 13.04.2019 19:26
  • 1643 просмотра
  • 3 комментария
Возняцки устроила свадебный девичник
© Instagram
Датская теннисистка Каролин Возняцки уехала перед свадьбой на Багамы, где проводит девичник вместе с подругами. Она пригласила коллег по цеху: Серену Уильямс и Николь Гиббс. Девушки отдыхают в шикарных интерьерах и расслабляются на берегу моря.
 
Каролин выходит замуж за американского баскетболиста Дэвида Ли.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐖🌴👰🏼

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great way to end the day 😍☺️

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 13.04.2019 20:12
    -2
    Выставили фото, типа подруги это свиньи?
    Ссылка
    FCDK_87
      FCDK_87, 13.04.2019 19:51
    +2
    Да нет же, ребята, Дэвид Ли - это американский БАСКЕТБОЛИСТ!
    Ссылка
    Южанин
      Южанин, 13.04.2019 19:44
    +1
    Как? Я не верю! Неужели можно принять баскетболиста за футболиста? Убейте слепого журналиста!
    Ссылка
    FCDK_87
    online
      FCDK_87, 13.04.2019 19:51
    +2
    Да нет же, ребята, Дэвид Ли - это американский БАСКЕТБОЛИСТ!
    Ссылка
    Южанин
    online
      Южанин, 13.04.2019 19:44
    +1
    Как? Я не верю! Неужели можно принять баскетболиста за футболиста? Убейте слепого журналиста!
    Ссылка
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