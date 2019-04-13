Возняцки устроила свадебный девичник

Хай выигрывает эту ЛЧ и забирает тогда ЗМ

20:37 — _ENJOY

А вы что ещё и еб..сь там, что мне свечку держать!? фу блин

20:36 — «ФФУ – М а ф і я!»

А ты свечку держешь рядом с нами

20:35 — Alexandr Mobis

Вы без суфлеров вижу вообще никак))

20:33 — _ENJOY

Так они сидят в одной комнате , друг напротив друга

20:27 — «ФФУ – М а ф і я!»

Причём тут два акка? Просто ответил вместо Жеки. Я же не вечно придурковатый, с кучей аккаунто...