Возняцки устроила свадебный девичник

Датская теннисистка Каролин Возняцки уехала перед свадьбой на Багамы, где проводит девичник вместе с подругами. Она пригласила коллег по цеху: Серену Уильямс и Николь Гиббс. Девушки отдыхают в шикарных интерьерах и расслабляются на берегу моря.
Каролин выходит замуж за американского баскетболиста Дэвида Ли.
Источник — Sport.ua
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