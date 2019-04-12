Тацума Ито — Сергей Стаховский. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

06:04 — Саша Зардунов

Касаясь испанского журналиста, так это понятно откуда ветер дуэт. Это мы видим и здесь на сайте. ...

05:59 — Саша Зардунов

Касаясь нацистской Германии, так с Гитлером искали дружбы пол Европы, а СССР был прямым союзником...

05:52 — Саша Зардунов

Что такое Бандера. А это смотря чьими глазами смотреть на него: глазами украинца или глазами его ...

05:28 — dgurkis

Я тоже геев защищают!