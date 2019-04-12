Тацума Ито — Сергей Стаховский. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 12-го апреля, 33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) проведет четвертьфинальный поединок на турнире в тайваньском Тайбэе.
Соперником Стаховского станет 30-летний японский теннисист Тацума Ито (№148 ATP).
Поединок ориентировочно начнется в 10:00 по киевскому времени.
Плеер с трансляцией будет добавлен непосредственно перед стартом матча.
Источник — Sport.ua
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