Остапенко уступила 205-й ракетке мира, не реализовав 2 матчбола

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (№29 WTA) в первом круге турнира WTA International в Колумбии уступила американке Кристи Ан из третьей сотни рейтинга (№205 WTA).

Богота. Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) – Кристи Ан (США) – 6:2, 6:7(5), 5:7

Отметим, что в третьем сете при счете 5:4 Остапенко подавала на матч и имела 2 матчбола, которые не сумела реализовать. В 12-м гейме уже американка начала зарабатывать матчболы и с четвертой попытки довела матч до победы.

В текущем сезоне Остапенко выиграла всего 6 матчей из 16.

Напомним, Елена в 2017 году выигрывала Ролан Гаррос, а также завершила тот год на седьмой позиции в мировом рейтинге.