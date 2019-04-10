Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Остапенко уступила 205-й ракетке мира, не реализовав 2 матчбола

Турнир в Боготе потерял лидера посева

  • 10.04.2019 11:59
  • 457 просмотров
  • 0 комментариев
Остапенко уступила 205-й ракетке мира, не реализовав 2 матчбола
© WTA. Алена Остапенко
Латвийская теннисистка Елена Остапенко (№29 WTA) в первом круге турнира WTA International в Колумбии уступила американке Кристи Ан из третьей сотни рейтинга (№205 WTA).
 
Богота. Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) – Кристи Ан (США) – 6:2, 6:7(5), 5:7
 
Отметим, что в третьем сете при счете 5:4 Остапенко подавала на матч и имела 2 матчбола, которые не сумела реализовать. В 12-м гейме уже американка начала зарабатывать матчболы и с четвертой попытки довела матч до победы.
 
В текущем сезоне Остапенко выиграла всего 6 матчей из 16.
 
Напомним, Елена в 2017 году выигрывала Ролан Гаррос, а также завершила тот год на седьмой позиции в мировом рейтинге.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности