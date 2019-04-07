Лугано. Завацкая стартовала с победы в квалификации

20:41 — DK1961

Хац не пришел на пресс-конференцию (отказался). Может все-таки ОТСТАВКА?!!

20:41 — Laeda

Суперкубок у Динамо это первое, второе есть две личные встречи между Шахтером и Динамо а разрыв в...

20:40 — Silverland88

А где ты видел приобретения? Соломона и Майкона выпустили лишь на второй тайм, причём у них нет и...

20:40 — u6464u

Вы знаете игра Д,К растет а Шахтер все хуже и хуже,готовьтесь кроты в скором времени отгребать от...

20:40 — Omen

Шахтер с победой! Динамо останется опять ни с чем в этом сезоне.

20:38 — Сергей Иванамофф

Обе команды молодцы, показали футбол. Шахтер с победой. Футболисты из разных команд даже оказывал...