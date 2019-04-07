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Лугано. Завацкая стартовала с победы в квалификации

Украинка за 38 минут разобралась с соперницей из шестой сотни рейтинга WTA

  • 07.04.2019 19:08
  • 515 просмотров
  • 1 комментарий
Лугано. Завацкая стартовала с победы в квалификации
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) одержала уверенную победу в первом раунде квалификации грунтового турнира серии WTA International в Швейцарии.
 
На старте отбора 19-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, повесила две «баранки» обладательнице wild card Тесс Суньё (№540 WTA) из Швейцарии.
 
Лугано. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Тесс Суньё (Швейцария) – 6:0, 6:0
 
Отметим, что Завацкая прервала серию из трех поражений подряд. За место в основной сетке Катарина сразится против второй сеяной испанки Паулы Бадосы Хиберт (№130 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 07.04.2019 19:19
    0
    38 мин- круто! Жаль трансляции нет! Удачи ей завтра и далее!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 07.04.2019 19:19
    0
    38 мин- круто! Жаль трансляции нет! Удачи ей завтра и далее!
    Ссылка
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