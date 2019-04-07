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ФОТО ДНЯ. Ястремская показала новую экипировку

Украинская теннисистка будет выступать в новой форме от Yonex

  • 07.04.2019 15:23
  • 953 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО ДНЯ. Ястремская показала новую экипировку
© WTA. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась фотографией, на которой она тренируется в новой форме от Yonex.
 
«Нравится новая коллекция Yonex Tennis.
P.S Кто то сегодня отдыхает, а кто то уже потренировался», – написала Ястремская в Инстаграм.
 
Отметим, что в феврале Даяна была признана самой стильной теннисисткой тура, которая сменила бренд одежды. В начале 2019 года 18-летняя спортсменка перешла с Nike на Yonex и теперь выступает в экипировке японского производителя. 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 07.04.2019 15:32
    +1
    Отлично выглядит Даяна, надеюсь ее игра на корте будет на загляденье в новой экипировке!
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 07.04.2019 15:32
    +1
    Не ее цвета. Старая(первое фото) намного лучше ей идет.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 07.04.2019 15:32
    +1
    Отлично выглядит Даяна, надеюсь ее игра на корте будет на загляденье в новой экипировке!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.04.2019 15:32
    +1
    Не ее цвета. Старая(первое фото) намного лучше ей идет.
    Ссылка
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