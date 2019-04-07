ФОТО ДНЯ. Ястремская показала новую экипировку

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась фотографией, на которой она тренируется в новой форме от Yonex.
«Нравится новая коллекция Yonex Tennis.
P.S Кто то сегодня отдыхает, а кто то уже потренировался», – написала Ястремская в Инстаграм.
Отметим, что в феврале Даяна была признана самой стильной теннисисткой тура, которая сменила бренд одежды. В начале 2019 года 18-летняя спортсменка перешла с Nike на Yonex и теперь выступает в экипировке японского производителя.
Источник — Sport.ua
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