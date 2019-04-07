ФОТО ДНЯ. Ястремская показала новую экипировку

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась фотографией, на которой она тренируется в новой форме от Yonex.

«Нравится новая коллекция Yonex Tennis.

P.S Кто то сегодня отдыхает, а кто то уже потренировался», – написала Ястремская в Инстаграм.