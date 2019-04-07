ФОТО ДНЯ. Свитолина устроила обед прямо на теннисном корте

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Дарья Снигур выиграла турнир в Касиве 14:11 — Сергей Богданов Не вижу за счет чего она может высоко забраться в рейтинге! Даша большая молодец!