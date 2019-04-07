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ФОТО ДНЯ. Свитолина устроила обед прямо на теннисном корте

Украинская теннисистка посетила Афинский олимпийский спортивный комплекс

  • 07.04.2019 13:35
  • 1274 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО ДНЯ. Свитолина устроила обед прямо на теннисном корте
© instagram.com/elisvitolina. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина устроила обед прямо на теннисном корте Афинского олимпийского спортивного комплекса, где проходила Олимпиада-2004.

«Теннисный корт Олимпиады-2004… Но зачем на нем играть? Есть идея получше — давайте пообедаем!», — прокомментировала свое фото в Instagram Свитолина.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Bondarenkov
      Dmytro Bondarenkov, 07.04.2019 14:17
    0
    И бананы для мартышки!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 07.04.2019 14:14
    -1
    Хотелось бы чтобы Эля посетила финал турнира большого шлема и не в качестве зрителя!
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    common_sense
      common_sense, 07.04.2019 14:11
    +2
    я так понимаю, в теннис играть уже никто не собирается?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.04.2019 14:11
    +2
    я так понимаю, в теннис играть уже никто не собирается?
    Ссылка
    Dmytro Bondarenkov
      Dmytro Bondarenkov, 07.04.2019 14:17
    0
    И бананы для мартышки!
    Ссылка
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