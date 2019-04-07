ФОТО ДНЯ. Свитолина устроила обед прямо на теннисном корте

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина устроила обед прямо на теннисном корте Афинского олимпийского спортивного комплекса, где проходила Олимпиада-2004.
«Теннисный корт Олимпиады-2004… Но зачем на нем играть? Есть идея получше — давайте пообедаем!», — прокомментировала свое фото в Instagram Свитолина.
Источник — Instagram
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