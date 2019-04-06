Монтеррей. Известны все полуфиналистки

Сегодня ночью состоялись матчи четвертьфинала хардового турнира WTA в Монтеррее.
Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Сачия Викери (США) – 6:4, 6:4
Кристина Младенович (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1:6, 6:7 (5)
Анжелик Кербер (Германия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 0:6, 4:6
Полуфинальные пары:
Рыбарикова – Мугуруса
Кербер - Азаренко
Источник — Sport.ua
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