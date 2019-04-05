Костюк рассталась со своим тренером

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей странице в Instagram объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером Дмитрием Бричеком:

«Мы решили расстаться с моим тренером Дмитрием Бричеком. Спасибо за все, у нас много приятных воспоминаний.

Желаю вас всего самого лучшего в вашей карьере», - написала Костюк.