Касива. Снигур вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, который проходит в Японии.
В четвертьфинале Дарья обыграла японку Харуку Кадзи - 6:4, 6:1.
Отметим, что Снигур впервые выступает на 25-тысячнике. В активе 17-летней киевлянки два профессиональных титула на 15-тысячниках: в ноябре прошлого года в Анталье (Турция) и в начале марта этого сезона в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Источник — Sport.ua
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