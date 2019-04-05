Касива. Снигур вышла в полуфинал

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Стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Кроллой 11:58 — yuryan найбільші бабки в боксі зривали якраз далеко не тяжі))) Бійці як Мейвезер і Пакьяо ще на кілька к... 11:55 — yuryan большие деньги могут бить в етом весе только с Майки Гарсией!)) или с Танком(Девисом)... а так..2...

Почему бразильские легионеры не приживаются в Динамо 11:55 — Myroslav90 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/31/7181914/ 11:37 — Андрей Деко Потому, что уровень игры этих бразильцев никакой. Сурки покупают кто подешевле и получают "резуль... 11:30 — Dreamscape Пруфы с ведомостью зарплатной имеются конечно? Или опять перднул в пустоту и в кусты как и вся рж...

Фенербахче интересуется Кендзерой 11:49 — sanchos78 Только прижылся и давай уже выдёргивать! Самим нужен-только за хорошие деньги. 11:37 — maverik Нам такой защитник самим нужен! Отдадим только в топ 3 . 11:27 — jackie9 Хрен им, а не Томаш!

Почеттино может заменить Гаттузо в Милане 11:43 — bzzzzz смешно