Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Касива. Снигур вышла в полуфинал

Украинка одержала очередную победу на турнире

  • 05.04.2019 10:52
  • 361 просмотр
  • 2 комментария
Касива. Снигур вышла в полуфинал
© btu.org.ua. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, который проходит в Японии.
 
В четвертьфинале Дарья обыграла японку Харуку Кадзи - 6:4, 6:1.
 
Отметим, что Снигур впервые выступает на 25-тысячнике. В активе 17-летней киевлянки два профессиональных титула на 15-тысячниках: в ноябре прошлого года в Анталье (Турция) и в начале марта этого сезона в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 05.04.2019 10:59
    +2
    Молодчинка!!! Перший 25-тисячник і відразу півфінал!!! Круто! Але ж і молодь серед дівчат підростає. Ще якби пацани підтягувались...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 05.04.2019 10:57
    +3
    Наша зірочка
    Ссылка
    Elis
      Elis, 05.04.2019 10:57
    +3
    Наша зірочка
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 05.04.2019 10:59
    +2
    Молодчинка!!! Перший 25-тисячник і відразу півфінал!!! Круто! Але ж і молодь серед дівчат підростає. Ще якби пацани підтягувались...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности