Касива. Снигур сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Дарья Снигур будет бороться за место в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, который проходит в Японии.
В матче второго круга украинской теннисистке понадобилось почти два часа, чтобы победить Чан Су Чон из Южной Кореи: 6:2, 7:5.
Отметим, что Снигур впервые выступает на 25-тысячнике. В активе 17-летней киевлянки два профессиональных титула на 15-тысячниках: в ноябре прошлого года в Анталье (Турция) и в начале марта этого сезона в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
В четвертьфинале Дарья встретится с победительницей матча между японками Харукой Кадзи и Акито Сихо, получившей в основную сетку wild card.
Источник — Большой теннис Украины
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