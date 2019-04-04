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Касива. Снигур сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка поборется за выход в полуфинал своего первого 25-тысячника

  • 04.04.2019 09:51
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Касива. Снигур сыграет в четвертьфинале
© btu.org.ua. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур будет бороться за место в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, который проходит в Японии.
 
В матче второго круга украинской теннисистке понадобилось почти два часа, чтобы победить Чан Су Чон из Южной Кореи: 6:2, 7:5. 
 
Отметим, что Снигур впервые выступает на 25-тысячнике. В активе 17-летней киевлянки два профессиональных титула на 15-тысячниках: в ноябре прошлого года в Анталье (Турция) и в начале марта этого сезона в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
 
В четвертьфинале Дарья встретится с победительницей матча между японками Харукой Кадзи и Акито Сихо, получившей в основную сетку wild card.
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Источник — Большой теннис Украины

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