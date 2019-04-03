Чарльстон. Расписание украинок

Третьего апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне продолжат играть матчи одиночного и парного разряда. В среду на корты выйдут сестры Киченок и Катерина Козлова.
Во втором раунде основной сетки одиночного разряда Козлова сыграет против третьей сеяной Арины Соболенко (№10 WTA) из Беларуси. Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
В парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок в первом раунде сыграют против чехо-словацкого дуэта Луция Градецка / Андрея Клепач. Поединок пройдет последним запуском на том же корте. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разрад)
Источник — Sport.ua
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