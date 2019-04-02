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ITF Касива. Дарья Снигур стартовала с победы

Украинская теннисистка вышла во второй круг турнира ITF в японском города Касива

  • 02.04.2019 10:58
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ITF Касива. Дарья Снигур стартовала с победы
© БТУ. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур в трех сетах обыграла японку Рису Одзаки в первом круге турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов.

ITF Касива. Первый круг. 

Дарья Снигур (Украина) – Риса Одзаки (Япония) – 0:6, 6:3, 6:4. 

Имя своей следующей соперницы украинка узнает завтра, когда завершится матч между лидером посева Ван Сюй из Китая и кореянкой Чан Су Чон.
 
Украинская теннисистка попала в основную сетку соревнований благодаря рейтингу ITF. Этот турнир является для Снигур первым за последний месяц. В начале марта 17-летняя киевлянка выиграла 15-тысячник в египетском Шарм-эль-Шейхе.
 
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Источник — Sport.ua

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