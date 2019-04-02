ITF Касива. Дарья Снигур стартовала с победы

11:57 — jekаfunny

Не божина , но явно креативнее толи будет

11:56 — jekаfunny

А кто может стать третейским судьёй в деле налогов , как не фискальная служба, или ты думаешь что...

11:51 — _ENJOY

все вопросы к А. Иванскому

11:49 — MetalKH

Что такое болбат???

11:47 — J0e777

Боярышник льется рекой по даунбасу