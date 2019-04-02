ITF Касива. Дарья Снигур стартовала с победы

Украинская теннисистка Дарья Снигур в трех сетах обыграла японку Рису Одзаки в первом круге турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов.
ITF Касива. Первый круг.
Дарья Снигур (Украина) – Риса Одзаки (Япония) – 0:6, 6:3, 6:4.
Имя своей следующей соперницы украинка узнает завтра, когда завершится матч между лидером посева Ван Сюй из Китая и кореянкой Чан Су Чон.
Украинская теннисистка попала в основную сетку соревнований благодаря рейтингу ITF. Этот турнир является для Снигур первым за последний месяц. В начале марта 17-летняя киевлянка выиграла 15-тысячник в египетском Шарм-эль-Шейхе.
Источник — Sport.ua
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