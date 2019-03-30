Чарльстон. Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде

Стало известно, что украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок на турнире в Чарльстоне сыграют в одиночном разряде.
При этом обе являются парницами, в основном выступая в парном разряде, поэтому сестер Киченок нет в одиночном рейтинге WTA.
В Чарльстоне Надежда Киченок сыграет против Софии Жук, а Людмила - против Лорен Дэвис.
Людмила Киченок выйдет на корт сегодня. Кроме того, в турнире участвует Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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