Чарльстон. Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде

Стало известно, что украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок на турнире в Чарльстоне сыграют в одиночном разряде.

При этом обе являются парницами, в основном выступая в парном разряде, поэтому сестер Киченок нет в одиночном рейтинге WTA.

В Чарльстоне Надежда Киченок сыграет против Софии Жук, а Людмила - против Лорен Дэвис.

Людмила Киченок выйдет на корт сегодня. Кроме того, в турнире участвует Катерина Козлова.