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Чарльстон. Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде

Украинки решили себя попробовать и в одиночном разряде

  • 30.03.2019 08:05
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Чарльстон. Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде
© btu.org.ua

Стало известно, что украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок на турнире в Чарльстоне сыграют в одиночном разряде.

При этом обе являются парницами, в основном выступая в парном разряде, поэтому сестер Киченок нет в одиночном рейтинге WTA.

В Чарльстоне Надежда Киченок сыграет против Софии Жук, а Людмила - против Лорен Дэвис.

Людмила Киченок выйдет на корт сегодня. Кроме того, в турнире участвует Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

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