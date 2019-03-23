Майами. Сестры Киченок стартовали с победы

Ага, так сдают, что аж стали чемпионами Европы 2 года назад, солидно прошли отбор, на чемпионате ...

вчора ж хтось з ембіцилів-менеджерів Сум розпинався, що клуб "скорее жив чем мертв" і їде на матч...

19:15 — maxaonin8

Так и есть, как написал, да.

19:13 — «ФФУ – М а ф і я!»

Какой президент, такой и народ. Ху*ло - обезьяна с гранатой и народ такой же дикий. Они всю жизн...