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Майами. Сестры Киченок стартовали с победы

Украинские теннисистки преодолели первый круг парного турнира

  • 23.03.2019 18:34
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Майами. Сестры Киченок стартовали с победы
© wtaelitetrophy.com. Сестры Киченок
Украинские парницы сестры Киченок стартовали с победы на турнире Premier Mandatory в Майами.
 
В первом круге парного разряда Надежда и Людмила обыграли американский дуэт Анисимова / Риск.
 
Майами. Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Аманда Анисимова/Элисон Риск (США, WC) – 6:3, 2:6, 10:4
 
Во втором раунде украинский тандем сыграет против шестых сеяных Саманты Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай), которые в этом году уже успели выиграть Australian Open.
 
Напомним, в Индиан-Уэллс сестры Киченок не смогли выйти в третий круг.

 

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Источник — Sport.ua

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