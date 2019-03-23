Майами. Сестры Киченок стартовали с победы

Украинские парницы сестры Киченок стартовали с победы на турнире Premier Mandatory в Майами.
В первом круге парного разряда Надежда и Людмила обыграли американский дуэт Анисимова / Риск.
Майами. Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Аманда Анисимова/Элисон Риск (США, WC) – 6:3, 2:6, 10:4
Во втором раунде украинский тандем сыграет против шестых сеяных Саманты Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай), которые в этом году уже успели выиграть Australian Open.
Напомним, в Индиан-Уэллс сестры Киченок не смогли выйти в третий круг.
Источник — Sport.ua
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