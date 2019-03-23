Н. Киченок / Л. Киченок – Анисимова / Риске. LIVE трансляция

17:49 — vismut58

Ну давай тогда про хоккей, раз ты не вьехал. Как бы сыграли Канада и Украина? Есть уровень команд...

17:48 — ZAKARPATFAN

Не соглошусь

17:48 — andreypoltava231

а подобные статьи всегда заказные...никому не интересна критика..надо нахваливать..чтобы повышать...

17:46 — andreypoltava231

*наёмными работниками)))

17:45 — andreypoltava231

при чём тут как бы крутился пользователь спорт.юа))) это люди, которые ничем больше в жизни не за...