Н. Киченок / Л. Киченок – Анисимова / Риске. LIVE трансляция

В субботу 23 марта Надежда и Людмила Киченок в первом круге парного разряда турнира Premier Mandatory в Майами сыграют против американской пары Аманда Анисимова / Элисон Риске.
Встреча состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 17:10 по Киеву.
Трансляции:
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Источник — Sport.ua
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