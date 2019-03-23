Юрий САПРОНОВ: «Хотел подписать Костюк и Лопатецкую»

Известный бизнесмен, экс-спонсор Элины Свитолиной, а также бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов рассказал о том, как пришел теннис, о работе с Любой Костенко, а также о других интересных темах.
03:05 - о том как пришел в теннис
23:42 - о спонсорских контрактах и поддержке Элины Свитолиной
34:49 - о женской сборной Украины времен сестер Бондаренко
37:14 - о роли Федерации тенниса Украины в скандале вокруг отказа Элины Свитолиной от выступлений за сборную на зональном этапе Кубка Федерации.
Источник — Dolgopolova Live
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.