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Юрий САПРОНОВ: «Хотел подписать Костюк и Лопатецкую»

Бывший многолетний спонсор Свитолиной – о спонсорских контрактах и Кубке Федерации

  • 23.03.2019 02:36
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Юрий САПРОНОВ: «Хотел подписать Костюк и Лопатецкую»
© Sport.ua. Юрий Сапронов
Известный бизнесмен, экс-спонсор Элины Свитолиной, а также бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов рассказал о том, как пришел теннис, о работе с Любой Костенко, а также о других интересных темах.
 
03:05 - о том как пришел в теннис
23:42 - о спонсорских контрактах и поддержке Элины Свитолиной
34:49 - о женской сборной Украины времен сестер Бондаренко
37:14 - о роли Федерации тенниса Украины в скандале вокруг отказа Элины Свитолиной от выступлений за сборную на зональном этапе Кубка Федерации.
 

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Источник — Dolgopolova Live

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