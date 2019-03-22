Экс-тренера Робина Хаасе приговорили к 20 годам лишения свободы

Апелляционный суд Нидерландов приговорил бывшего тренера Робина Хаасе к 20 годам тюрьмы за убийство.
Тренер теннисиста Марк де Йонг был арестован три года назад в аэропорту Амстердама. Теннисного специалиста задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Коена Эверинка, которого нашли заколотым насмерть в своем доме.
Мотив, который вменяют де Йонгу, – долги. Тренер был признан виновным в убийстве (нанес жертве более 20 ударов ножом), но продолжает отрицать, что сделал это. Во время преступления в доме находилась шестилетняя дочь Эверинка, которая обнаружила своего мертвого отца.
Ранее в этом году судом было принято решение о выплате оставшимся в живых родственникам бизнесмена 66 тысяч евро. Из деталей дела известно, что де Йонг искал на своем планшете, как наносить удары в спину. Сам обвиняемый утверждает, что воспользовался поиском после просмотра сериала «Декстер».
Изначально суд вынес решение о заключении в 18 лет, но апелляционный суд продлил этот срок до 20 лет. Сторона защиты намерена обжаловать этот приговор.
Источник — Большой теннис Украины
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