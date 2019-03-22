Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Экс-тренера Робина Хаасе приговорили к 20 годам лишения свободы

Марка де Йонга признали виновным в убийстве, которое было совершено в 2016 году

  • 22.03.2019 19:12
  • 1121 просмотр
  • 0 комментариев
Экс-тренера Робина Хаасе приговорили к 20 годам лишения свободы
© HH
Апелляционный суд Нидерландов приговорил бывшего тренера Робина Хаасе к 20 годам тюрьмы за убийство. 
 
Тренер теннисиста Марк де Йонг был арестован три года назад в аэропорту Амстердама. Теннисного специалиста задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Коена Эверинка, которого нашли заколотым насмерть в своем доме.
 
Мотив, который вменяют де Йонгу, – долги. Тренер был признан виновным в убийстве (нанес жертве более 20 ударов ножом), но продолжает отрицать, что сделал это. Во время преступления в доме находилась шестилетняя дочь Эверинка, которая обнаружила своего мертвого отца. 
 
Ранее в этом году судом было принято решение о выплате оставшимся в живых родственникам бизнесмена 66 тысяч евро. Из деталей дела известно, что де Йонг искал на своем планшете, как наносить удары в спину. Сам обвиняемый утверждает, что воспользовался поиском после просмотра сериала «Декстер». 
 
Изначально суд вынес решение о заключении в 18 лет, но апелляционный суд продлил этот срок до 20 лет. Сторона защиты намерена обжаловать этот приговор.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности