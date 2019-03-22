Майами. Расписание пятого игрового дня украинок

Да уж, очень странная шутка в ответ на вполне дружелюбное обращение.

люди хорошо общаются и могут позволить себе друг друга подколот, а вы тут раздуваете сенсацию

13:12 — Tymchuk Andriy

Враховуючи як колись дописували кількість глядачів то думаю 25тис якщо прийде то це буде рекорд ф...

13:08 — jekаfunny

это ответ всем продажным клованам и коррупционерам из ФФУ, которые топят наш футбол, в наперстках...

13:04 — Александр Хухрянский

Я Болела Днепра. Мне бы очень хотелось, чтобы Днепр и Метал вернулись в Премьер лигу. Матчи этих ...

13:01 — AK_228

хорош!! это не 5-6 тысяч как на наши гранды ходят

12:58 — trasher87 trasher87

Гниды ФФУшные это ответ вам на то что футбол уничтожать не стоит. Пускай я буду не прав. Но Метал...