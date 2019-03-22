Майами. Расписание пятого игрового дня украинок

В игровой день 22 марта на турнире Premier Mandatory в Майами сыграют две украинки.
Леся Цуренко (№28 WTA) проведет матч второго круга против японки Мисаки Дои (№112 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.
Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет поединок второго раунда против китаянки Ван Яфань (№50 WTA). Матч стоит в расписании шестым запуском на арене Бутча Бухгольца после трех матчей ATP и двух WTA. Ориентировочное время начала – 00:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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