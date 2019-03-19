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Майами. Расписание третьего игрового дня украинок

20 марта на флоридские корты постараются выйти Даяна Ястремская и Катерина Козлова

  • 19.03.2019 22:35
  • 260 просмотров
  • 2 комментария
Майами. Расписание третьего игрового дня украинок
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В среду, 20 марта, состоятся матчи основной сетки на турнире Premier Mandatory в Майами. Также продолжается квалификационный этап. Напомним, 19 марта матчи не проводились из-за дождя
 
Катерина Козлова (№101 WTA) сыграет финал отбора против румынки Моники Никулеску (№138 WTA). Встреча состоится первым запуском на четвертом кроте. Начало – в 16:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч первого круга основной сетки против россиянки Екатерины Александровой (№57 WTA). Встреча состоится четвертым запуском корте №6. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 19.03.2019 22:53
    0
    Хотя, прогноз чуть подкорректировали, дождь не на весь день.
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    Vladdal
      Vladdal, 19.03.2019 22:51
    0
    Слишком оптимистичное расписание, как по мне. На завтра расписание то же, что и на сегодня - дождь.
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    Vladdal
      Vladdal, 19.03.2019 22:53
    0
    Хотя, прогноз чуть подкорректировали, дождь не на весь день.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 19.03.2019 22:51
    0
    Слишком оптимистичное расписание, как по мне. На завтра расписание то же, что и на сегодня - дождь.
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