Майами. Расписание третьего игрового дня украинок

В среду, 20 марта, состоятся матчи основной сетки на турнире Premier Mandatory в Майами. Также продолжается квалификационный этап. Напомним, 19 марта матчи не проводились из-за дождя
Катерина Козлова (№101 WTA) сыграет финал отбора против румынки Моники Никулеску (№138 WTA). Встреча состоится первым запуском на четвертом кроте. Начало – в 16:00 по Киеву.
Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч первого круга основной сетки против россиянки Екатерины Александровой (№57 WTA). Встреча состоится четвертым запуском корте №6. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.