Майами. Сестры Киченок узнали первую пару соперниц

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок узнали соперниц на турнире серии Premier Mandatory в Майами.
В первом круге парного разряда сестры Киченок сыграют против американской пары Аманда Анисимова / Элисон Риске.
Напомним, в Индиан-Уэллс Надя и Люда остановились на стадии 1/8 финала.
Источник — Sport.ua
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