Майами. Сестры Киченок узнали первую пару соперниц

..а ти в горобчика бачив,півнику ?)))

к доктору бегом.....и общайся с такими же сумасшедшими)

22:55 — Сергій Найденко

О натурализации Исмаили, тоже, кстати, неоднократно говорили. И не с проста. Дыма без огня не б...

22:54 — maxaonin8

Что за расистские постулаты у тебя? Посмотри в зеркало и плюнь.

22:49 — Zport.

Исмаили - слудующий амазонец. Сборная Украины превращается в филиал шахтера. Будут играть девять ...

22:45 — Сергій Найденко

"Марлос - игрок сборной Украины" Ничего страшного в этом нет. Не волнуйтесь, больше никого из Бр...