Костюк и Киченок поборются за трофей World Team Tennis

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок примут участие в чемпионате на приз Билли Джин Кинг.

Украинки вошли в состав команды «Washington Kastles» вместе с Винус Уильямс (США), Ником Кириосом (Австралия), Фрэнсисом Тиафо (США), Бруно Суаресом (Бразилия), Ёсихито Нисиокой (Япония).

Турнир пройдет с 14 по 31 июля, первая игра с участием «вашингтонцев» - 15 июля. В рамках одной матчевой встречи теннисисты играют два одиночных матча (мужской и женский) и три парных (мужской, женский, смешанный).

Всего в чемпионате выступят 6 команд, в списке участников есть такие теннисисты, как братья Боб и Майк Брайаны, Виктория Азаренко, Джон Иснер, Мэдисон Кис, Уитни Осигве, Сэм Куэрри.

В 2015 году Элина Свитолина стала финалисткой World Team Tennis в составе команды «Austin Aces».