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Костюк и Киченок поборются за трофей World Team Tennis

Украинские теннисистки сыграют на командном турнире в США вместе с Винус Уильямс и Ником Кириосом

  • 19.03.2019 19:32
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Костюк и Киченок поборются за трофей World Team Tennis
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок примут участие в чемпионате на приз Билли Джин Кинг.
 
Украинки вошли в состав команды «Washington Kastles» вместе с Винус Уильямс (США), Ником Кириосом (Австралия), Фрэнсисом Тиафо (США), Бруно Суаресом (Бразилия), Ёсихито Нисиокой (Япония). 
 
Турнир пройдет с 14 по 31 июля, первая игра с участием «вашингтонцев» - 15 июля. В рамках одной матчевой встречи теннисисты играют два одиночных матча (мужской и женский) и три парных (мужской, женский, смешанный).
 
Всего в чемпионате выступят 6 команд, в списке участников есть такие теннисисты, как братья Боб и Майк Брайаны, Виктория Азаренко, Джон Иснер, Мэдисон Кис, Уитни Осигве, Сэм Куэрри.
 
В 2015 году Элина Свитолина стала финалисткой World Team Tennis в составе команды «Austin Aces».
 
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Источник — Большой теннис Украины

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