Майами. Расписание второго дня украинок

13:34 — Леха Аксютенко

В голосовалке нет 3го варианта: испортит микроклимат в команде. Как по мне, зря его вызвали. Но е...

13:33 — AdvocatusDei

нет повода вызывать мораеса который забывает голы - это его обязанность не повода вызывать миколе...

13:31 — Фаворит

долбоебу такому как ты этого не понять ибо если он забил 10 голов мариуполям то ему прямая дорога...

13:29 — Фаворит

идиот, пробухавший всю свою свою никчемную жизнь люблю людей которые рассказывают про свою жизнь ...

13:27 — AdvocatusDei

нет повода вызывать мораеса в сборную, что он забивает голы?! так это его обязанность

13:27 — Фаворит

запАрожье написано ибо ты такое от туда -как боря моисеев мужик и узпокойся

13:27 — AdvocatusDei

идиот, пробухавший всю свою свою никчемную жизнь

13:26 — Фаворит

полупокер повторяю лично для тебя акакий полуумный 228-ой по счету дебил -забивать мариуполям-это...

13:25 — marko2020

Оставь его) если он думает, что Запорожье пишется ЗапАрожье, то смысл с ним о чем-то говорить ;)

13:24 — Фаворит

повторяю для подземных дебилов забивать мариуполям-это не забивать Португалии и Сербии оно даже Л...