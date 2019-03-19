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Майами. Расписание второго дня украинок

19 марта на флоридские корты выйдут Даяна Ястремская и Катерина Козлова

  • 19.03.2019 12:48
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Майами. Расписание второго дня украинок
© WTA. Даяна Ястремська
Во вторник, 19 марта, стартуют матчи основной сетки на турнире Premier Mandatory в Майами. Также продолжается квалификационный этап.
 
Катерина Козлова (№101 WTA) сыграет финал отбора против румынки Моники Никулеску (№138 WTA). Встреча состоится первым запуском на четвертом кроте. Начало – в 16:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская (№37 WTA) проведет матч первого круга основной сетки против россиянки Екатерины Александровой (№57 WTA). Встреча состоится вторым запуском на арене Бутча Бухгольца. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

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