Александр ЗВЕРЕВ: «Мое время еще придет»

Третья ракетка мира Александр Зверев объяснил, почему до сих пор не добился успеха на турнирах Большого Шлема:

«На Australian Open я почувствовал, что слишком на себя давлю. Я тогда подумал: о’кей, я выигрывал «Мастерсы», потом итоговый турнир ATP, теперь что? Но потом я понял, что это работает не так.

Теннис не линейный. Нет такого, что ты должен по порядку выигрывать «Фьючерс», потом «Челленджер», потом серию 250, потом 500, потом «Мастерс». Я, например, никогда «Фьючерс» не выигрывал.

Так что, может, мне нужно выиграть еще несколько «Мастерсов», прежде чем выиграть «Шлем». Я из-за этого не переживаю. Я знаю, что мое время придет.

«Мастерсы» недооценены. Выиграть «Мастерс» очень сложно: на них играют только сильнейшие. Чтобы победить на «Шлеме», тебе не нужно обыграть пять топ-соперников. Я считаю, что в своем возрасте сделал уже достаточно, чтобы войти в историю тенниса».