Войти или Зарегистрироваться
Меню

Александр ЗВЕРЕВ: «Мое время еще придет»

Немецкий теннисист верит в свои успехи на Мэйджорах

  • 18.03.2019 23:42
  • 82 просмотра
  • 0 комментариев
Александр ЗВЕРЕВ: «Мое время еще придет»
© instagram.com/alexzverev123

Третья ракетка мира Александр Зверев объяснил, почему до сих пор не добился успеха на турнирах Большого Шлема:

«На Australian Open я почувствовал, что слишком на себя давлю. Я тогда подумал: о’кей, я выигрывал «Мастерсы», потом итоговый турнир ATP, теперь что? Но потом я понял, что это работает не так.

Теннис не линейный. Нет такого, что ты должен по порядку выигрывать «Фьючерс», потом «Челленджер», потом серию 250, потом 500, потом «Мастерс». Я, например, никогда «Фьючерс» не выигрывал.

Так что, может, мне нужно выиграть еще несколько «Мастерсов», прежде чем выиграть «Шлем». Я из-за этого не переживаю. Я знаю, что мое время придет.

«Мастерсы» недооценены. Выиграть «Мастерс» очень сложно: на них играют только сильнейшие. Чтобы победить на «Шлеме», тебе не нужно обыграть пять топ-соперников. Я считаю, что в своем возрасте сделал уже достаточно, чтобы войти в историю тенниса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — L`Equipe

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности