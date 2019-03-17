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Анжелик Кербер – Бьянка Андрееску. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Индиан-Уэллс

  • 17.03.2019 22:10
  • 1471 просмотр
  • 9 комментариев
Анжелик Кербер – Бьянка Андрееску. LIVE трансляция
© WTA
В воскресенье на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет финальный поединок. 18-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (№60 WTA) сыграет против восьмой ракетки мира немки Анжелик Кербер.
 

Начало в 22:10 по Киеву.

Трансляции:

 - здесь

 - здесь

 - здесь

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 17.03.2019 23:17
    0
    Румунка підсіла, але не факт, що не воскресне в 3 сеті
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 17.03.2019 23:16
    0
    viktor112007, 17.03.2019 22:52
    а ця Кербер ще і красуня
    У порівнянні з потужною тестостероновою румункою особливо.
    А що ж це Андреєску вся в пластирах? Невже вона не робот?
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 17.03.2019 23:16
    +1
    у дівчат, до речі, ножища ніби у атлетів, які штангу тягають
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 17.03.2019 23:14
    0
    Індіан Уелз - це тенісний бермудський трикутник. Понаїхавша канадка виграє.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.03.2019 23:14
    +1
    Вот оно! Теперь Энжи нужно реализовывать преимущество и добивать в третьей партии.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 17.03.2019 22:52
    +1
    а ця Кербер ще і красуня
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.03.2019 22:50
    +1
    А у нас веселуха продолжается! Но должна же Бьянка устать во втором сете? Или нет?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.03.2019 22:46
    +1
    Давай, Енжі!
    Ссылка
    dudigo79
      dudigo79, 17.03.2019 22:16
    +2
    хто за кого? я за кербер
    Ссылка
    dudigo79
      dudigo79, 17.03.2019 22:16
    +2
    хто за кого? я за кербер
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 17.03.2019 23:16
    +1
    у дівчат, до речі, ножища ніби у атлетів, які штангу тягають
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.03.2019 23:14
    +1
    Вот оно! Теперь Энжи нужно реализовывать преимущество и добивать в третьей партии.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 17.03.2019 22:52
    +1
    а ця Кербер ще і красуня
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.03.2019 22:50
    +1
    А у нас веселуха продолжается! Но должна же Бьянка устать во втором сете? Или нет?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.03.2019 22:46
    +1
    Давай, Енжі!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.03.2019 23:17
    0
    Румунка підсіла, але не факт, що не воскресне в 3 сеті
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 17.03.2019 23:16
    0
    viktor112007, 17.03.2019 22:52
    а ця Кербер ще і красуня
    У порівнянні з потужною тестостероновою румункою особливо.
    А що ж це Андреєску вся в пластирах? Невже вона не робот?
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 17.03.2019 23:14
    0
    Індіан Уелз - це тенісний бермудський трикутник. Понаїхавша канадка виграє.
    Ссылка
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