Анжелик Кербер – Бьянка Андрееску. LIVE трансляция

В воскресенье на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет финальный поединок. 18-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску (№60 WTA) сыграет против восьмой ракетки мира немки Анжелик Кербер.
Начало в 22:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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А що ж це Андреєску вся в пластирах? Невже вона не робот?
А що ж це Андреєску вся в пластирах? Невже вона не робот?
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