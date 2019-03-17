Анжелик Кербер – Бьянка Андрееску. LIVE трансляция

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Динамо завершило первый этап чемпионата победой над Олимпиком 23:34 — MetalKH Так на шахтер в Харькове ходит по две тысячи. Хотя тут беженцев полно. У Александрии посещаемость...

Интер удержал победу над Миланом в эмоциональном миланском дерби 23:33 — Maxim_kravets Шикарный матч. Хоть и поражение... Но такие эмоции от просмотра футбола бывают очень редко!

Реал Бетис - Барселона 23:33 — realpidrid Король футбола!!! Браво, Лео! Так может только он! 👑👏 23:32 — ektaz Это космос. Болельщики Бетиса аплодируют 23:31 — Shunya|Kh ууу. 3 лео красава. навіть фани бетіса аплодають 23:30 — jetcrow Что он творит... три года, все на заглядение.

Шевченко назвал состав сборной Украины на Португалию и Люксембург 23:33 — Костя Волков и как дырнамо с твоим бурдою получило 8 по сумме от челси

Мораес станет гражданином Украины и может быть довызван в сборную 23:33 — Dima Any як би він класно не грав , але не потрібно нам в збірну людей не з України . Донецькі роблять пар...

Вячеслав ШЕВЧУК: «В страдающий футбол мы играть не будем» 23:32 — PFCLviv Вихід для Олімпіка повернути Санжара, ато з такими, як Шевчук, перша ліга світить ! Істірічка опу...