Miami Open. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнают соперниц

Сегодня состоится жеребьевка престижного турнира Miami Open, на котором выступит целая группа украинских теннисисток.
Церемония жеребьевки состоится в ночь на понедельник, ориентировочно в 01:00.
Своих соперниц ждут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Последняя будет стартовать в квалификации.
Источник — Sport.ua
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