Miami Open. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнают соперниц

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Олимпик – Динамо. Текстовая трансляция матча 20:35 — Физрука в отставку! А Динамо выиграло у Эвертона 5-2 20:33 — ZAKARPATFAN Матч не смотрю, поэтому не знаю какой пеналь там дали в ворота ДК, но раз ты говоришь что левый, ... 20:33 — Omen Челси Эвертону даже проиграли 20:32 — Физрука в отставку! Ну если Динамо сегодня выиграет, то Сурок обязательно выступит и расскажет о доверии к тренеру и...

Олимпик Д - Динамо Киев 20:33 — Predator Понятно. Шубы порешают

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Бавария - Майнц 20:30 — Физрука в отставку! Бавария согнала злость на Майнце за поражение от Ливерпуля...