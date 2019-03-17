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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «После финала меня до сих пор всю трясет»

Украинская теннисистка рассказала о своем успехе

  • 17.03.2019 15:54
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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «После финала меня до сих пор всю трясет»
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

В воскресенье украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла турнир в Японии, одолев Габриэлу Тейлор.

Спортсменка рассказала о своем успехе.

- Первые два турнира нельзя назвать успешными, на 60-тысячнике в Киото тебе не удалось пробиться в основную сетку, а на 25-тысячнике в Осаке проиграла в первом круге. Не возникало мыслей, что напрасно отправились так далеко?
- Да, однозначно, первые два турнира были провальными. Но это также был колоссальный опыт для меня. И да, конечно, после этих двух турниров я ненавидела Японию (смеется).

- В Ниситаме все сложилось отлично и ты взяла свой третий титул за три месяца. Расскажи как тебе уровень турнира и какой матч получился самым сложным с твоей точки зрения?
- Этот турнир отличается от всех тех, на которых я играла. На этой неделе мне пришлось справляться не только с собой и соперницами, а ещё с несколькими факторами. В первую очередь это достаточно сложные погодные условия, так как был сильный ветер и холодно, плюс добавилась неуверенность после прошлых турниров. Что касается самого сложного матча, то это однозначно сегодняшний финал. Это вообще один из самых трудных матчей, которые я играла. Меня до сих пор всю трясёт.

- В целом уровень японской серии оправдал ваши ожидания по уровню игроков?
- Могу точно сказать, что эти турниры были сильнее чем в Гонконге, а следующая неделя в Кофу будет ещё сильнее.

- В твоём календаре стоит хардовый Кофу на следующей неделе и затем грунтовый турнир в Италии. Планируешь играть оба?
Да, пока что так, но со мной никогда точно не знаешь, так что будем смотреть по самочувствию.

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Источник — Большой теннис Украины

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