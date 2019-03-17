Анталья. Дема обыграла Чернышеву в украинском финале

Статья заказная. Обговаривать тут не чего. Прокурин провплил год. Куча антирекордов.

Да и цена его после последнего матча с Юве упала...

У него столица Горловка

12:54 — Stanislav Matusevych

За 15-ки теперь начисляется только рейтинг ITF, а за выигранную 25-ку Даша получит очки через нед...

12:44 — Ярослав Морозович

Чому не дають бали в рейтинг WTA за 15-ки, Лопатецька заробила 50 очок😐

12:40 — Ярослав Морозович

Молодці!!! Вперед до WTA!