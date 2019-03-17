Анталья. Дема обыграла Чернышеву в украинском финале

Украинская теннисистка Виктория Дема выиграла турнир ITF World Tennis Tour в Анталье. В финале киевлянка обыграла другую украинку Марину Чернышеву. Матч продлился все три сета - 4:6, 6:2, 6:1.
Отметим, что это первый финал на турнирах ITF, в которых сыграли украинские теннисистки.
Напомним, Дема выиграла аналогичный турнир в Анталье в начале февраля.
Для Чернышевой это был третий финал подряд в Анталье. В середине февраля она выиграла здесь первый титул в сезоне и стала чемпионкой аналогичного турнира на прошлой неделе.
Источник — Sport.ua
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