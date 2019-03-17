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Анталья. Дема обыграла Чернышеву в украинском финале

18-летняя украинка стала победительницей турнира

  • 17.03.2019 12:25
  • 513 просмотров
  • 3 комментария
Анталья. Дема обыграла Чернышеву в украинском финале
© btu.org.ua Виктория Дема

Украинская теннисистка Виктория Дема выиграла турнир ITF World Tennis Tour в Анталье. В финале киевлянка обыграла другую украинку Марину Чернышеву. Матч продлился все три сета - 4:6, 6:2, 6:1.

Отметим, что это первый финал на турнирах ITF, в которых сыграли украинские теннисистки.
 
 
Для Чернышевой это был третий финал подряд в Анталье. В середине февраля она выиграла здесь первый титул в сезоне и стала чемпионкой аналогичного турнира на прошлой неделе.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.03.2019 12:54
    0
    Ярослав Морозович, 17.03.2019 12:44
    Чому не дають бали в рейтинг WTA за 15-ки, Лопатецька заробила 50 очок😐
    За 15-ки теперь начисляется только рейтинг ITF, а за выигранную 25-ку Даша получит очки через неделю.
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
    Ярослав Морозович, 17.03.2019 12:44
    0
    Чому не дають бали в рейтинг WTA за 15-ки, Лопатецька заробила 50 очок😐
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
    Ярослав Морозович, 17.03.2019 12:40
    +1
    Молодці!!! Вперед до WTA!
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
    Ярослав Морозович, 17.03.2019 12:40
    +1
    Молодці!!! Вперед до WTA!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 17.03.2019 12:54
    0
    Ярослав Морозович, 17.03.2019 12:44
    Чому не дають бали в рейтинг WTA за 15-ки, Лопатецька заробила 50 очок😐
    За 15-ки теперь начисляется только рейтинг ITF, а за выигранную 25-ку Даша получит очки через неделю.
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
    Ярослав Морозович, 17.03.2019 12:44
    0
    Чому не дають бали в рейтинг WTA за 15-ки, Лопатецька заробила 50 очок😐
    Ссылка
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