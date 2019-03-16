Анталья. Дема и Чернышева сыграют первый украинский финал в сезоне

А Зинченко с Луниным?

кто тебе такое сказал? ты проводил сравнение? как?

мораес - это второй шева...он прекрасно уже играет...

18:34 — vizuals

Хорошо бы на финише увидеть дуэль Фуркада с Долем

18:34 — biathlon_fan

Если бы была четверка более-менее сильных спортсменов - Пидручный бы бежал 100%. Его берегут на м...

18:30 — unforgiven Den

С Пидручным вместо Сёмы в десятке может и были бы...

18:28 — Diamond66689

Семенова и Тищенко в IBU надо отправлять.