Анталья. Дема и Чернышева сыграют первый украинский финал в сезоне

Украинские теннисистки Виктория Дема и Марина Чернышева вышли в финал турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000.
Дема за полтора часа справилась с представительницей Болгарии Герганой Топаловой: 6:1, 6:4.
Чернышева победила шестую сеяную чешку Магдалену Пантучкову: 6:7(1), 6:4, 6:2
Отметим, что Марина проведет третий финал подряд в Анталье. В середине февраля она выиграла здесь первый титул в сезоне и стала чемпионкой аналогичного турнира на прошлой неделе.
Виктория в начале февраля становилась чемпионкой на грунтовых кортах в Анталье.
На прошлой неделе Чернышева играла против Демы в четвертьфинале и победила ее в двух сетах. Это будет первый финал на турнирах ITF в этом году, в котором сыграют две представительницы Украины.
Источник — Большой теннис Украины
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