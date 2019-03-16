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Анталья. Дема и Чернышева сыграют первый украинский финал в сезоне

Украинские теннисистки вышли в финал 15-тысячника ITF в Турции

  • 16.03.2019 17:42
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Анталья. Дема и Чернышева сыграют первый украинский финал в сезоне
© БТУ. Марина Чернышева
Украинские теннисистки Виктория Дема и Марина Чернышева вышли в финал турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000.
 
Дема за полтора часа справилась с представительницей Болгарии Герганой Топаловой: 6:1, 6:4.
 
Чернышева победила шестую сеяную чешку Магдалену Пантучкову: 6:7(1), 6:4, 6:2
 
Отметим, что Марина проведет третий финал подряд в Анталье. В середине февраля она выиграла здесь первый титул в сезоне и стала чемпионкой аналогичного турнира на прошлой неделе.
 
 
На прошлой неделе Чернышева играла против Демы в четвертьфинале и победила ее в двух сетах. Это будет первый финал на турнирах ITF в этом году, в котором сыграют две представительницы Украины.
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Источник — Большой теннис Украины

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