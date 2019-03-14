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Белинда Бенчич – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на турнире в Индиан-Уэллс

  • 14.03.2019 19:52
  • 5162 просмотра
  • 18 комментариев
Белинда Бенчич – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Белинда Бенчич
14 марта состоится третий четвертьфинальній поединок престижного турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Швейцарка Белинда Бенчич (№23 WTA) сразится с пятой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой. 
 
Поединок начнется в 20:10 по Киеву.
 
Победительница матча в полуфинале встретится с Анжелик Кербер или Винус Уильямс.
 
Трансляция доступна здесь.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 14.03.2019 22:29
    0
    Ошибся я немного когда сказал, что третьего сета не будет, но тем не менее именно Плишкова едет принимать загар на пляжах Майями раньше Бенчич. Всё по делу.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 22:27
    -1
    Я доволен. Мне не нравится поведение Бенчич на корте, но ее игра превосходна. В полуфинале она также будет фавориткой, с кем бы ни пришлось играть.
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    frack777
      frack777, 14.03.2019 22:24
    0
    Бенчич в полуфинале
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 22:23
    0
    yuryan, 14.03.2019 22:04
    А півфінал Світоліна, що вже виграла??? Спочатку дочекаймось гри з Андреєску потім будемо про фінали говорити Світоліна ще в фінал не попала, так само які переможниця цієї пари, ще не в фіналі!!!
    Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
    А Плішкова що вже виграла?
    Чи говорити про свої бажання чию гру хотілось би побачити в фіналі на цьому сайті заборонено?
    Не плутайте побажання з фактами, в моєму коментарі на них нічого не вказує.
    Мені хотілось би щоб далі пройшли Еля, Плішкова і Вінус. І, звісно, вболіватиму за них, за гарний теніс і за Еліну перемогу.
    Між моїми роздумами і кількістю Еліних ейсів закономірності немає жодної.
    Ссылка
    yuryan
    yuryan, 14.03.2019 22:04
    +2
    Elis, 14.03.2019 21:29
    Мда. По рейтингу для Еліни краще, щоб Плішкова вилетіла зараз, звісно. Але Бенчич буде дууже незручна суперниця для фіналу. Хіба що Еля хоче їй за Дубаї помститись.
    А півфінал Світоліна, що вже виграла??? Спочатку дочекаймось гри з Андреєску потім будемо про фінали говорити Світоліна ще в фінал не попала, так само які переможниця цієї пари, ще не в фіналі!!!
    Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:39
    +1
    Дожала. Але з такою грою взяти третій сет буде важко Кароліні
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:29
    0
    Мда. По рейтингу для Еліни краще, щоб Плішкова вилетіла зараз, звісно. Але Бенчич буде дууже незручна суперниця для фіналу. Хіба що Еля хоче їй за Дубаї помститись.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 14.03.2019 21:29
    0
    Elis, 14.03.2019 21:23
    Плішкову Цуренко покусала?! Раптом повністю провалилась психологічно і почала чудити
    Скорее, Шарапова ее покусала. Лупит на приеме со всей силы непонятно куда. По воробьям, короче
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:23
    +1
    Плішкову Цуренко покусала?! Раптом повністю провалилась психологічно і почала чудити
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 14.03.2019 21:21
    0
    Elis, 14.03.2019 21:20
    Але поки поре ((
    та да, к сожалению. Жуткий провал какой-то.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:20
    0
    captain2009, 14.03.2019 21:14
    А Каролина думает иначе. Если сейчас боков она не напорет, то третьему сету быть.
    Але поки поре ((
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 14.03.2019 21:14
    0
    Vladdal, 14.03.2019 20:45
    Игра потенциальной первой ракетки. Не думаю, что будет третий сет.
    А Каролина думает иначе. Если сейчас боков она не напорет, то третьему сету быть.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 21:10
    -2
    Женский теннис такой женский. Но в третьем все равно ставлю на Бенчич.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 20:58
    -1
    всьо, в кончіти почалися псіхи. ховайте пляшечки
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 20:54
    0
    0:2 Давай, Кароліна!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 20:46
    -2
    Бенчич продолжает подтверждать авансы. Очень удивлюсь, если Плишковой здесь удастся камбэк.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.03.2019 20:45
    -3
    Игра потенциальной первой ракетки. Не думаю, что будет третий сет.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 20:29
    0
    Боже, яку ж страшну фотку поставили
    Ссылка
    yuryan
    yuryan, 14.03.2019 22:04
    +2
    Elis, 14.03.2019 21:29
    Мда. По рейтингу для Еліни краще, щоб Плішкова вилетіла зараз, звісно. Але Бенчич буде дууже незручна суперниця для фіналу. Хіба що Еля хоче їй за Дубаї помститись.
    А півфінал Світоліна, що вже виграла??? Спочатку дочекаймось гри з Андреєску потім будемо про фінали говорити Світоліна ще в фінал не попала, так само які переможниця цієї пари, ще не в фіналі!!!
    Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:39
    +1
    Дожала. Але з такою грою взяти третій сет буде важко Кароліні
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:23
    +1
    Плішкову Цуренко покусала?! Раптом повністю провалилась психологічно і почала чудити
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.03.2019 22:29
    0
    Ошибся я немного когда сказал, что третьего сета не будет, но тем не менее именно Плишкова едет принимать загар на пляжах Майями раньше Бенчич. Всё по делу.
    Ссылка
    frack777
      frack777, 14.03.2019 22:24
    0
    Бенчич в полуфинале
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 22:23
    0
    yuryan, 14.03.2019 22:04
    А півфінал Світоліна, що вже виграла??? Спочатку дочекаймось гри з Андреєску потім будемо про фінали говорити Світоліна ще в фінал не попала, так само які переможниця цієї пари, ще не в фіналі!!!
    Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
    А Плішкова що вже виграла?
    Чи говорити про свої бажання чию гру хотілось би побачити в фіналі на цьому сайті заборонено?
    Не плутайте побажання з фактами, в моєму коментарі на них нічого не вказує.
    Мені хотілось би щоб далі пройшли Еля, Плішкова і Вінус. І, звісно, вболіватиму за них, за гарний теніс і за Еліну перемогу.
    Між моїми роздумами і кількістю Еліних ейсів закономірності немає жодної.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:29
    0
    Мда. По рейтингу для Еліни краще, щоб Плішкова вилетіла зараз, звісно. Але Бенчич буде дууже незручна суперниця для фіналу. Хіба що Еля хоче їй за Дубаї помститись.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 14.03.2019 21:29
    0
    Elis, 14.03.2019 21:23
    Плішкову Цуренко покусала?! Раптом повністю провалилась психологічно і почала чудити
    Скорее, Шарапова ее покусала. Лупит на приеме со всей силы непонятно куда. По воробьям, короче
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 14.03.2019 21:21
    0
    Elis, 14.03.2019 21:20
    Але поки поре ((
    та да, к сожалению. Жуткий провал какой-то.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 21:20
    0
    captain2009, 14.03.2019 21:14
    А Каролина думает иначе. Если сейчас боков она не напорет, то третьему сету быть.
    Але поки поре ((
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 14.03.2019 21:14
    0
    Vladdal, 14.03.2019 20:45
    Игра потенциальной первой ракетки. Не думаю, что будет третий сет.
    А Каролина думает иначе. Если сейчас боков она не напорет, то третьему сету быть.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 20:54
    0
    0:2 Давай, Кароліна!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 20:29
    0
    Боже, яку ж страшну фотку поставили
    Ссылка
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