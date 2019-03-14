Белинда Бенчич – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 марта состоится третий четвертьфинальній поединок престижного турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Швейцарка Белинда Бенчич (№23 WTA) сразится с пятой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Поединок начнется в 20:10 по Киеву.
Победительница матча в полуфинале встретится с Анжелик Кербер или Винус Уильямс.
Трансляция доступна здесь.
Источник — Sport.ua
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Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
Чи говорити про свої бажання чию гру хотілось би побачити в фіналі на цьому сайті заборонено?
Не плутайте побажання з фактами, в моєму коментарі на них нічого не вказує.
Мені хотілось би щоб далі пройшли Еля, Плішкова і Вінус. І, звісно, вболіватиму за них, за гарний теніс і за Еліну перемогу.
Між моїми роздумами і кількістю Еліних ейсів закономірності немає жодної.
Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
Вболівати за Елю будемо в любому випадку при будь якій суперниці!!! Просто не треба забігати...
Чи говорити про свої бажання чию гру хотілось би побачити в фіналі на цьому сайті заборонено?
Не плутайте побажання з фактами, в моєму коментарі на них нічого не вказує.
Мені хотілось би щоб далі пройшли Еля, Плішкова і Вінус. І, звісно, вболіватиму за них, за гарний теніс і за Еліну перемогу.
Між моїми роздумами і кількістю Еліних ейсів закономірності немає жодної.
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