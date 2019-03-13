СТАХОВСКИЙ: «Решение не продлевать контракт с главой АТР – бред»

За последнюю неделю главной темой в мужском Туре стало голосование по продлению контракта действующего главы АТР Криса Кермода, которое состоялось 8 марта. По его итогам британец не получил необходимой поддержки и покинет свой пост в конце этого года.

Кермоду необходимо было получить по 2 голоса из 3 от представителей игроков и турниров, которые входят в состав ATP Board. Перед голосованием различные инсайдеры говорили о том, что британца поддержат скорее представители турниров, но не игроков. На сегодняшний день распределение голосов остается закрытым и не известно, кто поддержал Криса Кермода, а кто голосовал против.

Многолетний член Совета игроков Сергей Стаховский прокомментировал происходящее в АТР-Туре.

- Я думаю, что решение ATP Board стало сюрпризом для многих. Есть две стороны. Во-первых, в Туре игроков, которые были бы за какие-то изменения, я не встречал. Я представляю в принципе все категории теннисистов и радикально настроенных игроков, которые хотели изменений в руководстве Тура, я не встречал. Да, можно сослаться, что у них есть не полная информация о всех решениях, что было предысторией всего, но по факту игроки, насколько я знаю, даже поддерживали Криса и хотели, чтобы он остался дальше.

- Не так давно была информация о том, что Новак Джокович агитировал игроков создать независимый от АТР союз игроков. На какой стадии сейчас этот вопрос?

- По поводу создания профсоюза игроков, то этот вопрос уже не в первый раз поднимается. В свое время, спустя 2 или 3 года, когда я вошел в Совет, то я тоже рассматривал эту идею как достаточно привлекательную для игроков. Поскольку модель была бы более защищена со стороны игроков, не как индустрия, а именно как представление игроков. Но легально есть огромнейшие проблемы. Если есть профсоюзы NBA, NFL, MLB, MLS, они все состоят на территории Америки и они играют все свои матчи на территории Америки. То есть это все проще: одна юрисдикция, одно правовое поле, один профсоюз. С нашими игроками, которые представляют 40 стран, найти параллели в юриспруденции на территории каждой страны почти нереально. К примеру, в Америке те профсоюзные страйки, которые являются легитимными, в той же Австралии уже таковыми не будут, а будут запрещены, это уже криминальная ответственность. Так что, есть много нюансов. Та юридическая компания, которую нашел Новак Джокович, год била себе в грудь, что они будут первыми в мире, которые это придумают. Однако, они спустя год этого не придумали. И даже сам Джокович в последнее время сам отошел от этой темы и он пытается изменить саму структуру уже внутри ATP, а не создать профсоюз игроков.

- Как распределились голоса внутри Совета игроков и влиял ли как-то Совет на представителей игроков в АТР Board? Есть информация что Джастин Гимельстоб и Дэвид Эджес, заранее были настроены не поддерживать Кермода.

- Конечно, я бы мог рассказать кто и почему проголосовал так, как проголосовал, но будет некорректно что-то раскрывать. Джокович уже выступил с такой позицией, что есть определенные прописанные правила о неразглашении. В принципе, таких правил нет, это скорее оборонительная выдумка, потому что нам все равно приходиться отвечать перед игроками. Если игрок спросит у меня, я не могу ему не рассказать, кто и почему так проголосовал. Нет прописанных правил, что я не имею права разглашать результаты голосования. Но, если не углубляться в детали, то Кермода уволил ATP Board, а не Совет игроков, как бы это не хотели повесить на нас.

- Как обстоят дела с кандидатами на пост нового главы Тура? Были озвучены фамилии того же Джастина Гимельстоба, который является представителем игроков в АТР Board и Исполнительного директора Ассоциации тенниса Австралии Крейга Тайли.

- Крис Кермод заканчивает свою работу в конце года. Этот процесс (поиска кандидатов) начнется уже сейчас. Думаю, что вышеупомянутые фамилии фигурировать не будут. Первый, даже если он и заинтересован, то вряд ли сможет получить необходимую поддержку от турниров, а второму, думаю это даже и не интересно. Его нынешняя работа и выше по положению, и интереснее.

На самом деле, и это мое личное мнение по президентству, на данной стадии событий в мире тенниса, - это и ITF с его промахами в Transition Tour, и вообще глобально в нашем Туре, - это самое, наверное, бредовое решение не продлевать контракт с действующим главой. Со стороны человека, который восьмой год в ATP Council, это бредовое решение, поскольку это решение связывает руки самому Туру в том плане, чтобы развиваться и влиять на ситуацию с ITF, не имея лидера, не имея президента, который принимает решения. Кермод, конечно, остался в своей роли до конца года, но, как мы понимаем, конструктивный диалог турниры с ним вести особо не будут, поскольку они знают, что он уже заканчивает свою работу и особого влияния на Тур он в будущем иметь не будет. К сожалению, когда все хорошо, то начинают преследоваться какие-то личные цели, и это происходит в каждой компании. К сожалению, это происходит в АТР. Это не хорошо, но есть то, что есть. Все, что происходит сейчас в Туре устраивает всех игроков, с которыми я общался. Возможно, они не знают всех нюансов, может быть, они бы повлияли на их точку зрения. Поэтому я скажу так, что скорее всего, то, что сейчас происходит, является политикой, а не решением, направленным на улучшение состояния или на стремление найти что-то новое.

Сергей КОНТОРЧИК