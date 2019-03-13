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Фан-тур: Едем в Штутгарт смотреть матчи Свитолиной, Цуренко, Осаки

Лучшие теннисистки планеты соберутся в Германии

  • 13.03.2019 16:15
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Фан-тур: Едем в Штутгарт смотреть матчи Свитолиной, Цуренко, Осаки
Увидеть лучших теннисисток мира и Украины вживую? Не проблема! Sport.ua и клуб-любителей путешествий Travelmaker.com.ua приглашает болельщиков тенниса на турнир в Штутгарт, где соберутся все звезды мирового тенниса. Свое участие в турнире подтвердили Осака, Халеп, Квитова, Плишкова, Свитолина, Бертенс, Кербер, Цуренко и многие другие гранды женского тенниса!
 
Последние годы турнир в Штутгарте признается лучшим среди соревнований уровня Premier! Не даром и состав участниц напоминает турниры Большого шлема.
 
Турнир пройдет в Германии с 22 по 28 апреля.
 
Тур «максимальный» — 21 по 29 апреля (количество дней можно менять):
 
21.04. Нас ждет двухчасовой перелет из Киева в Франкфурт-на-Майне, откуда за полтора часа доберемся в Штутгарт. Заселение в отель.
 
22.04. В понедельник стартует основная сетка турнира, в борьбу вступают сильнейшие теннисистки мира!

22-24.04. Первые раунды соревнований просто наслаждаемся теннисом, так как график поединков довольно плотный, успеть бы на все.

25-28.04. Матчей становится меньше, можно ближе познакомиться с городов. Фишкой города, конечно, является завод Мерседес Бенц и соответствующий музей автопрома. Музей явно не оставит равнодушным никого!

27.04. В субботу местный футбольный клуб «Штутгарт» принимает в рамках чемпионата Германии «Боруссию» из Менхенгладбаха. Как говорится, не теннисом единым!
 
28.04. Финал турнира. Будут ли там наши? Заявку на турнир подали и Элина Свитолина, и Леся Цуренко.
 
29.04. Отправляемся в аэропорт и вылетаем в Киев.
 
Стоимость тура: 850 евро
 
В цену включено: авиаперелет Киев – Германия – Киев, трансфер из аэропорта в Штутгарт, проживание в отеле 4* (8 ночей, завтраки, двухместный номер)
 
Дополнительно оплачивается: билеты на турнир (абонемент на неделю – 350 или дневные билет от 20 до 100 евро), проезд по городу, личные расходы, страховка.
 
Заявки присылайте на почту tour@sport.ua
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Источник — Sport.ua

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