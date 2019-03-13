Индиан-Уэллс. Расписание восьмого игрового дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 13 марта проведет матч 1/4 финала турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Соперница - Маркета Вондроушова (№61 WTA)
Матч пройдет первым запуском в вечерней сессии. Игра состоится на первом корте. Начало - не ранее 03:00 по Киеву (18:00 по местному времени).
Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.
Источник — Sport.ua
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