Индиан-Уэллс. Расписание восьмого игрового дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 13 марта проведет матч 1/4 финала турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Соперница - Маркета Вондроушова (№61 WTA)

Матч пройдет первым запуском в вечерней сессии. Игра состоится на первом корте. Начало - не ранее 03:00 по Киеву (18:00 по местному времени).

Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.