Индиан-Уэллс. Джокович вылетел, Федерер и Надаль идут дальше

На престижном турнире ATP в Индиан-Уэллсе завершились поединки 3-го круга. Серб Новак Джокович, первая ракетка турнира, сенсационно проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, а швейцарец Роджер Федерер оказался сильнее соотечественника Стэна Вавринки.
ATP Индиан-Уэллс. 3-й круг
Филип Краинович (Сербия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 14) – 6:3, 6:2Хуберт Хуркач (Польша) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 4:6, 6:4, 6:3
Денис Шаповалов (Канада, 24) – Марин Чилич (Хорватия, 10) – 6:4, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Диего Шварцман (Аргентина, 25) – 6:3, 6:1
Джон Изнер (США, 8) – Гвидо Пелья (Аргентина, 32) – 6:3, 6:4
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:4, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 12) – Андрей Рублев (Россия, LL) – 7:5, 6:3
Кайл Эдмунд (Великобритания, 22) – Раду Албот (Молдавия, Q) – 6:3, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:3, 6:4
Источник — Sport.ua
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