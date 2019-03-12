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Формат Кубка Федерации может измениться в 2020 году

Турнир будет проводиться по аналогии с Кубком Дэвиса

  • 12.03.2019 18:28
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Формат Кубка Федерации может измениться в 2020 году

Уже в 2020 году формат Кубка Федерации может претерпеть серьезные изменения. Турнир будет проводиться по формату, аналогичному с Кубком Дэвиса. Об этом сообщает британский журналист Расселл Фуллер.

Финал Кубка Федерации будет представлять собой недельный чемпионат при участии 12 сборных, которые будут бороться за титул в апреле. Квалификационный этап будет проходить в феврале в формате восьми матчевых встреч (дома/на выезде). Таким образом, всего в рамках соревнований точно сыграют 20 команд.

В феврале состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Федерации.

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Источник — BBC

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