Индиан-Уэллс. Расписание седьмого игрового дня украинок

Двенадцатого марта на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс выступит только одна украинка.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет третьим запуском на четвертом корте. Ее матч против представительницы Австралии Эшли Барти (№12 WTA) ориентировочно начнется в 23:00 по Киеву после матча парного разряда.
Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.
Источник — Sport.ua
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