Индиан-Уэллс. Расписание седьмого игрового дня украинок

Двенадцатого марта на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс выступит только одна украинка.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет третьим запуском на четвертом корте. Ее матч против представительницы Австралии Эшли Барти (№12 WTA) ориентировочно начнется в 23:00 по Киеву после матча парного разряда.

Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.