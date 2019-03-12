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Индиан-Уэллс. Расписание седьмого игрового дня украинок

Двенадцатого марта на американские корты выйдет Элина Свитолина

  • 12.03.2019 09:10
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Индиан-Уэллс. Расписание седьмого игрового дня украинок
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Двенадцатого марта на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс выступит только одна украинка. 
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет третьим запуском на четвертом корте. Ее матч против представительницы Австралии Эшли Барти (№12 WTA) ориентировочно начнется в 23:00 по Киеву после матча парного разряда.
 
Отметим, что все остальные украинки уже завершили выступления на турнире.
 
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Источник — Sport.ua

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