Леся Цуренкo – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 11 марта, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проведет матч третьего круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Соперницей украинки станет Арина Соболенко (№9 WTA) из Беларуси.
Поединок будет сыгран вторым запуском на втором корте. Ориентировочное время начала матча – 22:20 по Киеву после встречи Наталья Вихлянцева – Анжелик Кербер.
Путь на турнире
|Стадия
|Цуренко
|Соболенко
|1-й круг
|-
|-
|2-й круг
|Пегула (3:6, 7:5, 6:4) №93 WTA
|Томлянович (6:3, 4:6, 6:0) №44 WTA
Ранее девушки встречались один раз, выиграла Цуренко (Хобарт-2018, квалификация). Победительница матча сыграет в четвертом круге с Анжелик Кербер.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Так тримати Лесю !!!
Леся знаємо що важко, але треба стиснути зуби і тримати так!!! Можна ще краще!!
Давай, Лесюню, тримаємо кулаки!
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