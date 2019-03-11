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Леся Цуренкo – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 11.03.2019 22:15
  • 13936 просмотров
  • 96 комментариев
Леся Цуренкo – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко
В понедельник, 11 марта, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проведет матч третьего круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. Соперницей украинки станет Арина Соболенко (№9 WTA) из Беларуси.
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на втором корте. Ориентировочное время начала матча – 22:20 по Киеву после встречи Наталья Вихлянцева – Анжелик Кербер.
 

 

Путь на турнире
Стадия  Цуренко     Соболенко 
1-й круг -   -
2-й круг  Пегула (3:6, 7:5, 6:4) №93 WTA  Томлянович (6:3, 4:6, 6:0) №44 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, выиграла Цуренко (Хобарт-2018, квалификация). Победительница матча сыграет в четвертом круге с Анжелик Кербер.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча. 
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 12.03.2019 00:14
    0
    Андрій Ришелюк, 11.03.2019 23:56
    Якщо спокійно, без емоцій, то Леся не заслуговує на докори. Зробила що змогла, хто може - нехай зробить більше, як казали колись давні римляни.
    Возможно. Но если вспомнить Лесю в прошлом году, то спорно. Может она играть лучше. Но без огонька сложно. Казалось, что Леся завелась под конец второго сета, но слишком многое было упущено.
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 11.03.2019 23:56
    +1
    Якщо спокійно, без емоцій, то Леся не заслуговує на докори. Зробила що змогла, хто може - нехай зробить більше, як казали колись давні римляни.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 11.03.2019 23:52
    0
    ну не шмогла я. не шмогла
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    vit-2
    online
      vit-2, 11.03.2019 23:52
    +1
    vizuals, 11.03.2019 23:47
    Кто знает, перейди матч в 3 сет, Сабаленка не железная, и ее ритм мог дать сбой. Но маемо що маемо
    Взагалі то Сабаленко традиційно сильно проводить кінцівки сетів, ну і вирішальний 3-ій сет також. Таких матчів як із Елею (розгром у 3-му сеті) в Аріни безліч, а зворотніх винятків в рази менше.
    Ссылка
    serg
      serg, 11.03.2019 23:49
    0
    местами было ощущение, словно хрупкая девочка играет против мужика
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.03.2019 23:48
    0
    А чому Леся майже ніколи не викликає тренера?
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    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:47
    0
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:46
    Немного побороться удалось, не реальных шансов на победу все равно не просматривалось. При том, что Леся играла, в общем, неплохо. Но против лома...
    Кто знает, перейди матч в 3 сет, Сабаленка не железная, и ее ритм мог дать сбой. Но маемо що маемо
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 11.03.2019 23:47
    +2
    Шкода, але дякую Лесі за гру здоров`я і перемог у наступних іграх і турнірах!
    Ссылка
    anachar
      anachar, 11.03.2019 23:46
    -1
    Вот и все!!!
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    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:46
    0
    Ну такое. Леся боролась, как могла, но Сабаленка слишком сильно и быстро лупашит. С ней и топам очень непросто
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:46
    +2
    Немного побороться удалось, не реальных шансов на победу все равно не просматривалось. При том, что Леся играла, в общем, неплохо. Но против лома...
    Ссылка
    anachar
      anachar, 11.03.2019 23:42
    0
    А Лесиному тренеру сказать нечего?
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    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:41
    0
    Конечно, выйти на тай будет крайне сложно, Сабаленка понимает, что затягивать не в ее интересах, и попрет
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 11.03.2019 23:39
    0
    Що робить Леся ?! Вона почала грати и грати так як всім нам подобається!!!
    Так тримати Лесю !!!
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    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:37
    0
    Стала Сабаленка больше ошибаться, этим надо воспользоваться
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 11.03.2019 23:36
    -1
    Бачили там Соболенко кампот з картоплі п'є щоб поповнити сили.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.03.2019 23:36
    -1
    firstromario, 11.03.2019 23:23
    що саме дивно, місцями леся дуже класно грає. але потім робить такі дурнуваті помилки... якщо з світоліною психологія то 50% її гри, то таке враження що в лесі психологія 100%
    Зняли з язика
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    firstromario
      firstromario, 11.03.2019 23:36
    0
    якийсь слон пройшовся всюди мінуси на позитивні коментарі поставив. певно якийсь білорус нервується що леся ще не здалась
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 11.03.2019 23:36
    0
    Момент істини настав!!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 11.03.2019 23:35
    0
    Так! Так ! Так !!
    Леся знаємо що важко, але треба стиснути зуби і тримати так!!! Можна ще краще!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 11.03.2019 22:33
    +8
    Поки все сумно в Лесі: усі гейми за Лунгреном у спідниці. І надія на покращення щось не проглядається, таке враження що грає слон і моська.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.03.2019 17:51
    +6
    AndyDRUID, 11.03.2019 17:16
    Леся може пройти далі. Тільки б захотіла-)
    Для Лесі було б добре не тільки захотіти, а ще й у це повірити.
    Давай, Лесюню, тримаємо кулаки!
    Ссылка
    AndyDRUID
      AndyDRUID, 11.03.2019 17:16
    +6
    Леся може пройти далі. Тільки б захотіла-)
    Ссылка
    anachar
      anachar, 11.03.2019 22:37
    +4
    Леся никакая! Собственно такая как все последние игры.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 18:02
    +4
    Для сегодняшней победы Лесе мало самой провести отличный матч. Нужно, чтобы еще Сабаленка помогла. И если второе еще возможно, то в первое верится при нынешней форме Леси с трудом.
    Ссылка
    frack777
      frack777, 11.03.2019 23:32
    +3
    Соболенко волает как раненый павиан
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 11.03.2019 22:35
    +3
    Разница в классе, как у Динамо и Челси
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 11.03.2019 22:14
    +3
    Пидручный всех вдохновил!!! Леся, не отставай, разрушай стереотипы
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 21:24
    +3
    Сабаленка намного мощнее, но Леся играет умнее. Кто знает, что сегодня победит. Будет поддерживать
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 11.03.2019 23:47
    +2
    Шкода, але дякую Лесі за гру здоров`я і перемог у наступних іграх і турнірах!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.03.2019 23:46
    +2
    Немного побороться удалось, не реальных шансов на победу все равно не просматривалось. При том, что Леся играла, в общем, неплохо. Но против лома...
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:30
    +2
    frack777, 11.03.2019 23:27
    В дебюте борьбы не было
    Делать выводы по дебюту не рано ли?
    Ссылка
    frack777
      frack777, 11.03.2019 22:37
    +2
    Stanislav Matusevych, 11.03.2019 22:32
    Да хоть бы не меньше получилось.
    я верю в Лесю )
    Ссылка
    Roman Lazorak
      Roman Lazorak, 11.03.2019 22:33
    +2
    Ну сьогодні важко Лесі проти білоруської машини. Шкода Лесю
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 11.03.2019 23:56
    +1
    Якщо спокійно, без емоцій, то Леся не заслуговує на докори. Зробила що змогла, хто може - нехай зробить більше, як казали колись давні римляни.
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    vit-2
    online
      vit-2, 11.03.2019 23:52
    +1
    vizuals, 11.03.2019 23:47
    Кто знает, перейди матч в 3 сет, Сабаленка не железная, и ее ритм мог дать сбой. Но маемо що маемо
    Взагалі то Сабаленко традиційно сильно проводить кінцівки сетів, ну і вирішальний 3-ій сет також. Таких матчів як із Елею (розгром у 3-му сеті) в Аріни безліч, а зворотніх винятків в рази менше.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 23:23
    +1
    Между прочим, не факт, что Саба будет так же валить, если бы был 3 сет
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 11.03.2019 23:15
    +1
    Леся або грай в теніс, або збирай речі додому!
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    anachar
      anachar, 11.03.2019 23:06
    +1
    И это при том, что гренадер ничего не показывает!!!!
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    vizuals
      vizuals, 11.03.2019 22:58
    +1
    Леся играет не очень плохо сейчас, но мяч обработать после плюх Сабы трудновато. Сюда бы включить подрезочек побольше, может быть парашютиков еще..
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