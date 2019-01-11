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Маррей завершит карьеру в 2019 году

Проблемы с бедром мешают экс-первой ракетке мира

  • 11.01.2019 09:17
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Маррей завершит карьеру в 2019 году
© ВВС. Энди Маррей

Перед началом Australian Open-2019 Энди Маррей заявил, что, скорее всего, завершит карьеру уже по ходу текущего сезона:

«Я говорил со своей командой и сказал им, что не могу продолжать, что мне нужно где-то остановиться, потому что я понятия не имею, когда прекратится эта боль. Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там – но не уверен, что мне это удастся.

Я еще могу играть на определенном уровне, но не на том, которым я был бы доволен. Однако это не главное – боль правда слишком сильна. Не хочу продолжать играть так. Я попробовал практически все, что можно, чтобы исправить ситуацию, но ничего не сработало.

Возможно, этот Australian Open станет моим последним турниром. Не уверен, что смогу играть через боль еще четыре или пять месяцев. Можно сделать еще одну операцию на бедре, немного более серьезную, чем предыдущая. Это позволит мне лучше чувствовать себя в обычной жизни, не испытывать боль.

Я всерьез обдумываю этот вариант. Некоторые спортсмены после таких операций возобновляли карьеру, но никаких гарантий нет. В любом случае я хочу сделать ее не ради возвращения в спорт, а ради того, чтобы нормально жить».

Ранее Маррей назвал 2018 год для себя дерьмовым.

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